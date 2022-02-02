Спасатели помогли запутавшемуся морскому льву освободиться из рыбацких сетей

Запутавшегося в рыбацких сетях морского льва обнаружил фотограф Сергей Любаченко. Трос, на котором держалась невольная ловушка, застрял в расщелине волнолома, не давая животному вырваться на свободу.

Сивуч тщетно пытался выбраться, но все попытки сделать это самостоятельно были безуспешными. Так как это животное занесено в Красную Книгу, освобождать его самостоятельно без надзора соответствующих органов было нельзя. Сергей обратился за помощью к оперативному дежурному регионального Росприроднадзора Павлу Ткаченко. Несмотря на свой выходной, спасатель оперативно явился на место. Операция по спасению ластоногого заняла почти полтора часа. Морского льва подтянули к волнолому и закрепили страховочной веревкой. После этого сети разрезали при помощи загнутого ножа, закрепленного на телескопическом шесте, и отпустили животное на волю.

«Наверное, эта публикация для кого-то будет «проходной», но мне сложно промолчать о сегодняшней встрече с сильным животным, способным преодолевать разом десятки километров, когда оно вот так вот привязано мусором как собачка к бетонной плите. Сложно сделать вид, что я этого просто не видел», — написал Любаченко на своей странице в Instagram.

Проблему запутанных тюленей фотограф Сергей Любаченко поднимает уже не первый год. Совместно с сахалинским клубом Бумеранг они ведут учет таких случаев и пишут письма в профильные органы. Также на своей странице в соцсети Сергей просит очевидцев сообщать о подобных инцидентах, чтобы спасатели могли своевременно оказывать помощь попавшим в беду животным.