Вупи Голдберг отстранили от участия в ток-шоу из-за высказываний о Холокосте

Вашингтон, 2 февраля. Актрисе Вупи Голдберг на две недели запретили вести телепрограмму The View из-за высказываний о Холокосте.

Голдберг является соведущей передачи The View. Президент телекомпании ABC News Ким Годвин не согласилась с высказываниями актрисы в одном из выпусков, назвав их оскорбительными.

«С настоящего момента я отстраняю Вупи Голдберг на две недели за ее неверные и оскорбительные высказывания. Хотя Вупи и извинилась, я попросила ее уделить время тому, чтобы подумать и осознать, какое влияние оказывают ее заявления», — цитирует Годвин пресс-служба телекомпании в Twitter.

Комедиантка стала объектом обсуждения после утренней передачи в понедельник. Ведущие обсуждали запрет графической новеллы «Маус» о нацистских концлагерях, вынесенный школьным советом в штате Теннесси, передает телеканал «360». В ходе беседы Голдберг заявила, что Холокост был связан не с вопросом расы, а с «негуманностью одних людей по отношению к другим». Позже актриса публично извинилась в своем Twitter-аккаунте, пишет «Вечерняя Москва».