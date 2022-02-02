Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 10:52
10:52
Политика
Бразильский политолог Араухо предрек гуманитарную катастрофу в Европе из-за Украины
10:51
Общество
Стала известна реальная причина слепоты болгарской провидицы Ванги
10:49
Общество
Экс-директора спортклуба в Магнитогорске осудят за мошенничество
10:47
Общество
Профессор Беннет рассказала о пользе вакцинации для уменьшения тяжести COVID-19
10:45
Происшествия
Девушку-оперативника и двоих сотрудников ГИБДД уволят после конфликта в Петербурге
10:40
Происшествия
ФАН публикует кадры затонувшего краболовного судна в Приморье
10:36
Общество
Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 останется после окончания пандемии
10:36
Политика
Премьера Венгрии Орбана удивила длина стола Путина
10:33
Экономика
Политика ЦБ изменила динамику спроса на майнинговое оборудование в России
10:32
Происшествия
Письмо о «минировании» снова пришло на электронную почту администрации Керчи
Все новости

Вупи Голдберг отстранили от участия в ток-шоу из-за высказываний о Холокосте

Общество
Вупи Голдберг отстранили от участия в ток-шоу из-за высказываний о Холокосте
Global Look Press  /  AdMedia

Вашингтон, 2 февраля. Актрисе Вупи Голдберг на две недели запретили вести телепрограмму The View из-за высказываний о Холокосте.

Голдберг является соведущей передачи The View. Президент телекомпании ABC News Ким Годвин не согласилась с высказываниями актрисы в одном из выпусков, назвав их оскорбительными.

«С настоящего момента я отстраняю Вупи Голдберг на две недели за ее неверные и оскорбительные высказывания. Хотя Вупи и извинилась, я попросила ее уделить время тому, чтобы подумать и осознать, какое влияние оказывают ее заявления», — цитирует Годвин пресс-служба телекомпании в Twitter.

Комедиантка стала объектом обсуждения после утренней передачи в понедельник. Ведущие обсуждали запрет графической новеллы «Маус» о нацистских концлагерях, вынесенный школьным советом в штате Теннесси, передает телеканал «360». В ходе беседы Голдберг заявила, что Холокост был связан не с вопросом расы, а с «негуманностью одних людей по отношению к другим». Позже актриса публично извинилась в своем Twitter-аккаунте, пишет «Вечерняя Москва».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Вупи Голдберг отстранили от участия в ток-шоу из-за высказываний о Холокосте
вупи голдберг холокост раса
Комментировать