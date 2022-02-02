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Вильфанд пообещал жителям Урала весеннюю погоду в третьей декаде марта

Общество
Вильфанд пообещал жителям Урала весеннюю погоду в третьей декаде марта
pixabay.com  /  PD

Москва, 2 февраля. Положительные показатели температуры воздуха в регионах Урала и в Москве прогнозируются в третьей декаде марта. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что начало календарной весны не всегда совпадает с реальной. Согласно прогнозам синоптиков, «весеннее» потепление на территории Урала ожидается в третьей декаде марта.

«Температура через ноль переходит не 1 марта, а гораздо позже. В разных регионах по-разному. В Москве — в третьей декаде марта по климату в среднем. На юге Урала — примерно также», — рассказал он в беседе с информационным агентством URA.Ru.

В южных регионах страны прогнозируются краткосрочные периоды потепления. Так, в Краснодарском крае столбики термометров могут подняться до отметки в +15 градусов, заявил Вильфанд.

Специалисты Центра прогнозирования космической погоды (США) предупреждают, что 2 февраля плазма, выброшенная Солнцем, достигнет Земли. Вероятность возникновения магнитной бури составляет 40%.

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