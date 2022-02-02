Российские дилеры начали прием заказов на обновленный Lexus LX

Москва, 2 февраля. Российским автомобилистам представили внедорожник Lexus LX четвертого поколения. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу производителя.

Обновленная модель станет флагманской для бренда Lexus. Покупателям предложат на выбор два двигателя — 3,5-литровый (версия LX 600) и турбодизельный аналог на 3,3 литра (версия LX 500d). Каждый из них может разгонять машину до 100 километров в час за 6,8 секунды.

Инженеры сделали акцент на дизайне и функциональности. В продаже появятся четыре комплектации: Executive, Premium, Luxury и Luxury+. Их стоимость находится в диапазоне от 8,5 млн рублей до 9,5 млн.

Стоимость машин в России продолжительное время растет, и эта тенденция может сохраниться. Причины сохранения дефицита на рынке ранее прокомментировал глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.