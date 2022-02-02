Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 10:52
10:52
Политика
Бразильский политолог Араухо предрек гуманитарную катастрофу в Европе из-за Украины
10:51
Общество
Стала известна реальная причина слепоты болгарской провидицы Ванги
10:49
Общество
Экс-директора спортклуба в Магнитогорске осудят за мошенничество
10:47
Общество
Профессор Беннет рассказала о пользе вакцинации для уменьшения тяжести COVID-19
10:45
Происшествия
Девушку-оперативника и двоих сотрудников ГИБДД уволят после конфликта в Петербурге
10:40
Происшествия
ФАН публикует кадры затонувшего краболовного судна в Приморье
10:36
Общество
Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 останется после окончания пандемии
10:36
Политика
Премьера Венгрии Орбана удивила длина стола Путина
10:33
Экономика
Политика ЦБ изменила динамику спроса на майнинговое оборудование в России
10:32
Происшествия
Письмо о «минировании» снова пришло на электронную почту администрации Керчи
Все новости

Российские дилеры начали прием заказов на обновленный Lexus LX

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 09:36
Экономика
Российские дилеры начали прием заказов на обновленный Lexus LX
lexus.ru  /  Lexus

Москва, 2 февраля. Российским автомобилистам представили внедорожник Lexus LX четвертого поколения. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу производителя.

Обновленная модель станет флагманской для бренда Lexus. Покупателям предложат на выбор два двигателя — 3,5-литровый (версия LX 600) и турбодизельный аналог на 3,3 литра (версия LX 500d). Каждый из них может разгонять машину до 100 километров в час за 6,8 секунды.

Инженеры сделали акцент на дизайне и функциональности. В продаже появятся четыре комплектации: Executive, Premium, Luxury и Luxury+. Их стоимость находится в диапазоне от 8,5 млн рублей до 9,5 млн.

Стоимость машин в России продолжительное время растет, и эта тенденция может сохраниться. Причины сохранения дефицита на рынке ранее прокомментировал глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Российские дилеры начали прием заказов на обновленный Lexus LX
автомобили lexus авторынок lexus lx
Комментировать