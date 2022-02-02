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Минобороны РФ создаст батальоны радиоэлектронной борьбы в нескольких дивизиях ЗВО

Армия
Минобороны РФ создаст батальоны радиоэлектронной борьбы в нескольких дивизиях ЗВО
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Санкт-Петербург, 2 февраля. Минобороны РФ решило сформировать в нескольких дивизиях Западного военного округа (ЗВО) батальоны радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Источник в военном ведомстве сообщил «Известиям», что первой батальон радиоэлектронной борьбы получила 3-я мотострелковая Висленская дивизия. Сейчас ее подразделения стоят в Белгородской и Воронежских областях.

Аналогичные воинские части в будущем пополнят состав и других соединений округа — в том числе 144-ю и 2-ю гвардейские мотострелковые дивизии, а также 4-ю гвардейскую танковую. Подобные формирования позволят надежно прикрыть от высокоточного оружия потенциального противника западное направление, в том числе Белгородскую область, а также Подмосковье.

Ранее сообщалось, что отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ РФ вышел в открытое море близ Камчатки для проведения учений. В оборонном ведомстве подчеркивали, что российские военнослужащие отрабатывают защиту национальных интересов страны, передает «Царьград».

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