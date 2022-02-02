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Кинокритик Сычев объяснил успех южнокорейских сериалов

Общество
Кинокритик Сычев объяснил успех южнокорейских сериалов
Кадр из сериала «мы все мертвы»

Москва, 2 февраля. Кинокритик Сергей Сычев рассказал о повышенном внимании к южнокорейским сериалам после выхода «Игры в кальмара». Однако предсказать, взлетит ли новый проект из Южной Кореи или нет, сложно, отметил эксперт.

По его словам, «Игра в кальмара» выстрелила благодаря внятному сюжету, хорошо продуманным персонажам, криминальной составляющей и юмору. На волне успеха проекта все ждут, что выйдет очередное шоу, которое захватит зрителя. Именно этим обусловлены высокие рейтинги нового южнокорейского сериала «Мы все мертвы» в течение первой недели, однако это не значит, что проект сохранит такие показатели в дальнейшем.

«Мы видим, что на волне «Игры в кальмара» к ним повышен интерес, но не исключено, что к концу этого года, даже если Netflix выпустит еще три или пять, или десять ориджиналсов из Южной Кореи, это никому будет не нужно», — пояснил Сычев в интервью «Ленте.ру».

Он отметил, что продукты из Южной Кореи очень разные. Например, «Зов ада», побывавший в топе Netflix, оказался слабее «Игры в кальмара», указал эксперт.

Первый сезон «Мы все мертвы» вышел на Netflix 28 января. Он вызвал ажиотаж у пользователей и стал лидером по просмотрам в разных странах, пишет «Вечерняя Москва».

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южная корея сериал сычев мы все мертвы
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