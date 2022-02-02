На Украине назвали «предвестником скорой войны» слова главы СНБО об отказе от Минских соглашений

На Украине большой резонанс вызвали слова секретаря Совета нацбезопасности Алексея Данилова о фактическом отказе от Минских соглашений. Он заявил, что их выполнение «разрушит Украину», так что договор нужно переписывать. Киевский эксперт назвал этот шаг тревожным сигналом, за которым может последовать нападение ВСУ на Донбасс, передает корреспондент ФАН из Киева. Напоминаем, мнение киевского репортера ФАН может не совпадать с позицией издания.

По сути, считают эксперты, секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил общую позицию нынешней украинской власти, которую при президенте Владимире Зеленском вывели почти на официальный уровень. Впрочем, до недавнего времени украинские чиновники все же старались делать вид, что вся проблема — в трактовках «Минска-2», но не самих соглашениях. Данилов же, пожалуй, впервые открыто заявил, что проблема — именно в подписанном уже бывшим президентом Петром Порошенко документе. А также фактически озвучил отказ Киева от его исполнения.

В интервью западным СМИ Данилов сформулировал три постулата: «Украине необходимо пересмотреть мирное соглашение 2015-го, подписанное в Минске», «выполнение этих соглашений означает разрушение страны, и в момент подписания всем разумным людям уже было ясно, что реализовать их невозможно», «если Запад будет настаивать на выполнении «Минска» в нынешнем виде, то это будет очень опасно для Украины: общество этого не примет, возникнет сложная внутренняя ситуация».

Как отметили наблюдатели, это заявление прозвучало вскоре после того, как возобновил работу «нормандский формат». По итогам встречи советников в Париже Киеву дали две недели, чтобы озвучить сроки выполнения «Минска». При этом западные лидеры в рамках договоренностей с РФ все активнее требуют от Банковой продвижения по пути Минских соглашений.

Некоторые киевские аналитики даже уверены – Америка недаром так сильно давит на Киев темой якобы «скорого вторжения России», что обваливает финансовую систему страны и вынуждает ее просить у Вашингтона кредиты, связанные политическими условиями. Конечная цель этого прессинга — так или иначе заставить Украину начать урегулирование в Донбассе. Правда, Киев, судя по заявлениям Данилова, на это идти не намерен — по крайней мере, пока.

Федеральное агентство новостей /

В этом контексте смысл интервью Данилова — донести до Вашингтона, что «Минск» чреват разрушением Украины» и прочими ужасными последствиями. А доказать это на Банковой хотят не команде президента США Джо Байдена, а оппонентам Белого дома из Республиканской партии. Цель — заставить республиканцев надавить на Байдена, обвинив его в предательстве и «работе на Россию» (как это делали сами демократы в бытность Дональда Трампа президентом).

Резче всего на демарш Данилова отреагировала украинская оппозиция. Парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от власти немедленной отставки главы совбеза из-за его заявлений о Минских соглашениях.

«Провокатор Данилов должен быть отправлен в отставку с поста секретаря СНБО и понести ответственность за призывы к выходу Украины из Минских соглашений», — заявили в партии.

Оппозиция назвала слова Данилова «циничным и преступным по своей сути заявлением».

«Оно могло бы стать «информационной бомбой», но прошло почти незамеченным государственными СМИ. Потому что в мире отлично понимают: Киев не имеет политической воли к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. И именно поэтому не желает выполнять обязательства, взятые на себя в рамках «нормандского формата», — заявили в ОПЗЖ.

Зато посыл секретаря СНБО прекрасно услышал президент Владимир Зеленский. Выступая 1 февраля в Верховной раде, он в своей речи намекнул — западные политики делают Банковой некие «неприемлемые предложения» и офис президента «не будет пытаться понравиться всем». По мнению экспертов, такова была реакция лидера Украины на предложения послов «Большой семерки», касавшихся опять же реализации «Минска». Все предыдущие требования Запада, отметили эксперты, публичного негатива у Зеленского никогда не вызывали.

Федеральное агентство новостей /

Как заявил украинский военный историк и политолог Юрий Дудкин, само по себе заявление секретаря СНБО является плохим знаком — во многом потому что отражает взгляд на Минские соглашения всей украинской власти.

«Слова секретаря СНБО Данилова, который в 1990-е носил в определенных кругах прозвище «Мячик», не должны восприниматься легковесно. Ведь это не его слова — он просто озвучивает мемы, которые сегодня господствуют в офисе президента и которые вкладывают в уши главе государства. Полный отказ от исполнения Минских соглашений не приведет Украину ни к чему хорошему. Вскоре после того, как произойдет официальный отказ от «Минска», начнется прорыв линии соприкосновения украинскими войсками — это абсолютно однозначно. Ведь для Киева нет никакого смысла денонсировать «Минск-2» без того, чтобы организовать масштабное наступление в Донбассе», — заявил Дудкин.

Военный историк указал — пока украинские политики на каждом углу говорят, что якобы «никто не собирается нападать на Донбасс», на востоке страны сконцентрировано уже более 60% всех украинских войск, причем это самые боеспособные части.

«Туда же руководством ВСУ стянуты тяжелые вооружения, реактивные системы залпового огня, танковые подразделения и так далее. Это уже само по себе является грубым нарушением Минских соглашений. При этом именно Украина именно сейчас инициирует — пока на словах — денонсацию Минских соглашений. Отсюда простой вывод: тот, кто начинает уничтожать «Минск-2», — тот и готов к наступательным действиям. Но в ответ на подобную попытку обязательно последует жесткая реакция. И это может стать настоящей катастрофой для Украины», — прогнозирует Дудкин.

При этом по тайной и явной дипломатии, которая идет между Украиной, США и Британией, видно — англосаксы стимулируют, подзуживают Банковую к началу активных боевых действий, высказал мнение эксперт.