Экономист Атаманюк: энергетическое развитие Украины невыгодно для Польши

Киев, 2 февраля. Позитивные изменения в энергетической сфере Украины негативно скажутся на Польше, уверен экономист Юрий Атаманюк.

Эксперт сравнил два государства и подчеркнул, что они неразрывно связаны. Атаманюк предупредил Варшаву об энергетической угрозе со стороны Киева. Если бы Украина грамотно вела экономическую политику, это бы угнетало польскую промышленность. Трудовым мигрантам из последней страны, приходилось бы ездить в первую. При этом польский рабочий класс отправлялся на заработки в Великобританию и Германию.

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«Страшный сон поляков — это начало развития экономики, промышленности Украины. Польша и Украина — это сообщающиеся сосуды. Только у нас начинается переработка сельского хозяйства, она тут же зеркально падает в Польше. У нас заработные платы меньше, у нас примерно похоже налоговое поле, но у нас больше рынок сбыта даже внутренний и возможности за пределами», — пояснил специалист в эфире канала «НАШ».

Поэтому Польше невыгодно развитие Украины. В том числе, речь идет и об энергетических преобразованиях, добавил экономист.

Ранее политолог Ростислав Ищенко предрек Варшаве судьбу Киева. Эксперт уверен, что государство обойдут другие державы, и стране останется «прозябать на обочине истории».