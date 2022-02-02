Советник главы ЛНР: «Режиму Зеленского не получится спрыгнуть с Минских соглашений»

Киев, заявляя о пагубном влиянии на Украину Минских соглашений, прощупывает реакцию Запада. Об этом ФАН рассказал официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах советник главы ЛНР Родион Мирошник.

«Невыполнимые» соглашения

Минские соглашения невыполнимы. С таким утверждением выступил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны», — сказал Данилов.

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Он считает, что соглашения «были подписаны под дулом российского пистолета» при участии Германии и Франции, и уже тогда якобы было понятно, что «эти документы невозможно реализовать».

Прощупывание реакции Запада

Как отметил Родион Мирошник, заявление Данилова — это пробный шаг на реакцию представителей стран Запада, которые сейчас заявляют о необходимости скорейшего выполнения Минских соглашений. Сам Данилов, исходя из своей должности, не несет никакой ответственности за то, что он заявил. Он секретарь консультативного совета при президенте Украины.

«Его задача — заниматься организацией работы этого органа и не более того. Все его решения вступают в силу только в виде указа президента Украины. Заявление Данилова — это сотрясение воздуха, но тем не менее прощупывающее настроение Запада, насколько сильно они готовы давить на Украину, чтобы она выполнила обязательства по Минским соглашениям. В то же время режиму Зеленского не получится спрыгнуть с Минских соглашений. Потому что в декабре 2019 года Зеленский подписался под Парижскими соглашениями, в которых берет на себя обязательства быть приверженным Минским соглашениям», — пояснил Родион Мирошник.

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По его словам, если будет продолжаться этот тренд со стороны Украины, то логичным будет официальное заявление Зеленского о выходе из Минских соглашений и последующего рассмотрения этого вопроса на Совете Безопасности ООН. Резолюция 2202, которая закрепляет международный статус Минских соглашений, была утверждена в феврале 2015 года. И за нее голосовали и США, и Великобритания, и сама Украина.

«В таком случае должен стоять вопрос о серьезных санкциях и принуждении Украины к миру, если она отказывается от международно-признанного варианта», — заключил Родион Мирошник.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, произошедшим в стране.

Ранее лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной «Варяг») заявил, что в 2014 на юго-востоке Украины начался геноцид русских. Он уверен, что нельзя допускать повторения ситуации — очередного нападения ВСУ и добровольческих батальонов на русских граждан, проживающих в Донбассе и на территории, контролируемой Киевом.