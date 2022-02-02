Амурчанку будут судить за оскорбление полицейских в соцсетях

Благовещенск, 2 февраля. Жительницу Амурской области размещение видеоролика с оскорблениями сотрудников ДПС довело до судебной скамьи.

Следователи Благовещенска завершили расследование уголовного дела по обвинению 30-летней амурчанки в публичном оскорблении сотрудников ДПС. Она разместила в соцсетях видеоролик, содержащий ненормативную лексику в адрес инспекторов ДПС.

Выяснилось, что в августе 2021 года ее автомобиль остановили автоинспекторы за ряд нарушений, сообщает AmurInfo. Женщина сняла на мобильный телефон все действия сотрудников, а затем смонтировала видеоролик с ругательствами и выложила его сеть. СК России по Амурской области возбудило уголовное дело, которое теперь с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.

Ранее ФАН сообщал о задержании жителя Смоленской области, допустившего оскорбление в соцсети памяти ветерана Великой Отечественной войны. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело, так как следователи выявили признаки оскорбления павших защитников Отечества. Ходатайство об аресте было направлено в суд.