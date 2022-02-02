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Политолог Бизяев: реальный рейтинг Зеленского просел ниже 20%

Политика
Политолог Бизяев: реальный рейтинг Зеленского просел ниже 20%
Федеральное агентство новостей

Киев, 2 февраля. Настоящий уровень электоральной поддержки президента Украины Владимира Зеленского рухнул ниже 20%, заявил политолог-международник Руслан Бизяев.

По его словам, ухудшение отношения к украинскому лидеру может закончиться тем, что партия «Слуга народа» не пройдет в Верховную раду по результатам следующих выборов.

«Официальная социология дает Владимиру Александровичу 23-24%, а скрытая социология говорит, что у него рейтинг порядка 18-19%. Это было еще до событий последней недели», — отметил специалист.

Вместе с тем Бизяев добавил, что пропрезидентская партия в рамках следующих выборов все же может набрать до 15%, однако на монобольшинство в украинском парламенте рассчитывать не приходится.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил возбуждение против него дела о госизмене падением рейтинга Зеленского. Кроме того, текущий глава государства таким образом пытается отвлечь внимание сограждан от реальных проблем, резюмировал он.

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украина зеленский рейтинг
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