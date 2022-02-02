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Курс доллара снизился до 76,79 рубля на открытии торгов Мосбиржи

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 09:15
Экономика
Курс доллара снизился до 76,79 рубля на открытии торгов Мосбиржи
Global Look Press  /  Silas Stein / dpa

Москва, 2 февраля. Доллар на открытии сессии Московской биржи снизился к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные площадки.

Американская валюта потеряла 1,5 копейки и составила 76,79 рубля за денежную единицу. В свою очередь курс евро остался на прежнем уровне — 86,43 рубля.

Банк России обновил официальные курсы иностранных валют на среду, 2 февраля. Курс доллара снизился на 34 копейки и достиг 77,13 рубля за денежную единицу. Евро, наоборот, прибавил 28 копеек и находится на уровне 86,79 рубля.

Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев ранее заявил, что высокая волатильность валютного рынка на фоне геополитической напряженности сохранит резкие колебания курса рубля. Диапазон в паре с долларом составит 76–80 рублей и 86–90 рублей в паре с евро. Поддержку российской валюте по-прежнему оказывают цены на сырьевые товары.

При нынешних ценах на нефть и отсутствии геополитических рисков доллар мог бы стоить 65 рублей, такое мнение экономиста Михаила Когана приводит INFOX.

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