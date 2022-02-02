Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 09:21
09:17
Политика
Политолог Бизяев: реальный рейтинг Зеленского просел ниже 20%
09:16
Общество
Доктор Мясников развеял миф о необходимости приема витамина С при простуде и гриппе
09:15
Экономика
Курс доллара снизился до 76,79 рубля на открытии торгов Мосбиржи
09:04
Армия
Истребители ВВО перехватили и уничтожили самолеты «противника» на учениях в Приморье
09:04
Шоу-бизнес
Внебрачные «сыновья» Абдулова устроили перепалку на шоу «Пусть говорят»
09:03
Общество
Шторм разрушил променады на трех морских курортах у Калининграда
08:54
Происшествия
Самосвал врезался в ограждение на Суздальском шоссе в Петербурге
08:52
Общество
Легкий мороз и небольшой снег ожидают петербуржцев 2 февраля
08:51
Шоу-бизнес
Критик Полупанов уверен, что у России есть шанс занять первое место на Евровидении
08:51
Общество
Гастроэнтеролог Вялов предупредил о губительности привычного завтрака для сердца
Все новости

Истребители ВВО перехватили и уничтожили самолеты «противника» на учениях в Приморье

Армия
Истребители ВВО перехватили и уничтожили самолеты «противника» на учениях в Приморье
Федеральное агентство новостей

Владивосток, 2 февраля. Экипажи истребителей МиГ-31 и Су-30СМ Восточного военного округа (ВВО) перехватили самолеты-разведчики «противника» на учениях в Приморье

В сообщении пресс-службы округа говорится, что дежурные силы противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО обнаружили самолеты условного противника. После этого в небо для их перехвата и уничтожения были подняты экипажи Миг-31 и Су-30СМ.

«Летный состав авиачасти ВВО, дислоцированной в Приморском крае, на истребителях-перехватчиках Миг-31 и многоцелевых истребителях Су-30СМ перехватили учебные воздушные цели», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что военнослужащие Тейковского соединения РВСН отразили атаку превосходящего по численности условного оппонента. Подразделения использовали беспилотники для обнаружения «противника» в ходе маневров.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Истребители ВВО перехватили и уничтожили самолеты «противника» на учениях в Приморье
учения истребители вво
Комментировать