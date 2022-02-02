Истребители ВВО перехватили и уничтожили самолеты «противника» на учениях в Приморье

Владивосток, 2 февраля. Экипажи истребителей МиГ-31 и Су-30СМ Восточного военного округа (ВВО) перехватили самолеты-разведчики «противника» на учениях в Приморье

В сообщении пресс-службы округа говорится, что дежурные силы противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО обнаружили самолеты условного противника. После этого в небо для их перехвата и уничтожения были подняты экипажи Миг-31 и Су-30СМ.

«Летный состав авиачасти ВВО, дислоцированной в Приморском крае, на истребителях-перехватчиках Миг-31 и многоцелевых истребителях Су-30СМ перехватили учебные воздушные цели», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что военнослужащие Тейковского соединения РВСН отразили атаку превосходящего по численности условного оппонента. Подразделения использовали беспилотники для обнаружения «противника» в ходе маневров.