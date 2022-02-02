Внебрачные «сыновья» Абдулова устроили перепалку на шоу «Пусть говорят»

Москва, 2 февраля. Два возможных сына именитого актера Александра Абдулова Сергей Шиподько и Александр Коваль устроили перепалку в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. В очередном выпуске обсуждалось их «родство» с кинозвездой.

Друзья и коллеги артиста не верят, что кто-то из этих мужчин может быть наследником легенды советского кино. Шиподько и Коваль подтвердили, что у них нет доказательств родства с артистом.

Шиподько объявился летом прошлого года, когда мать перед смертью сообщила, что его отец — Абдулов. О втором внебрачном «сыне» стало известно совсем недавно. Это произошло благодаря найденной в кармане пиджака актера фото маленького мальчика, который, как утверждается, является Ковалем.

Эксперты предложили Александру пригласить мать на шоу, которая бы рассказала о романе со звездой. Мужчина, вступив в перепалку с гостями, заявил, что этого никогда не произойдет.

«Мама ни за что на свете не придет на передачу, это проблематично. Для нее на всю страну рассказать, как и что… Нет! Тем более люди советского времени — не тот случай», — сказал мужчина.

В финальной части программы объявили результаты ДНК-теста. Оказалось, что Коваль и Шиподько не являются родственниками, значит как минимум один из них заблуждается, считая себя сыном кинозвезды.

Ранее близкие друзья и коллеги Абудлова Александр Мягченков и Владимир Кардонов заявили, что у актера может быть еще один внебрачный ребенок. По словам артистов, они уже 30 лет ищут потенциального наследника своего друга.