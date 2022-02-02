Почему 2 февраля 2022 года необходимо загадывать желания

Второй зимний месяц 2022 года начинается с волшебной даты. Вчера прошло новолуние в Водолее. Оно совпало с китайским Новым годом. А сегодня, 2 февраля, состоится еще и Цаган Сар, или Чага Байрам — торжественный праздник монгольских и части тюркских народов, пишет журнал Elle.
Совпадает эта дата и с началом весны и Новым годом по лунно-солнечному календарю. Что же принесет миру магия двоек 02.02.2022?
В астрологии и нумерологии эта цифра несет в себе энергию Луны. То есть отвечает за эмоциональность, восприимчивость, непосредственность и детское отношение к миру. Но целых пять двоек — совершенно другая история.
Символизм двоек интересен и может считываться по-разному. Так, например, визуально повернутые друг на друга двойки очень похожи на ключ. В нашем случае это как минимум два ключа, что означает ситуацию выбора. Перед вами сразу несколько дверей, которые вы можете открыть и начать жить с чистого листа. Эта зеркальная дата неслучайно выпадает на день после новолуния. Энергия этих суток будет работать еще две недели после, вплоть до полнолуния 16 февраля. Самое время взять себя в руки и принять решение, сделать открытие для себя. Выбирайте между двумя местами жительства, будущими партнерами или двумя автомобилями, рабочими местами.
Нумерология работает так, что если сложить все цифры предстоящей даты, то получается число 10. 1 + 0 = 1. Единица является числом Солнца и указывает на важность быть сильным и развить в себе решительность, ответственность и характер.
Ключевая фраза этого дня: «Я это могу сделать». Именно 2 февраля важно записать на бумаге, чего вы хотите достичь, и следовать своим целям на текущий год.
На листе бумаге все желания по пунктам будут выглядеть как отличный план. Будьте честны с самими собой, ведь 02.02.2022 Вселенная как никогда слышит нас. Будьте искренни и решайте сердцем. Не вздумайте загадывать за других, думайте только о себе, ведь единица напоминает о важности вас как личности.
Желания обязательно написать от руки. Именно так они становятся закрепленными в глубине нейросетей нашего мозга. Отпечатайте список в подсознании — и вперед.
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