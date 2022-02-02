Почему 2 февраля 2022 года необходимо загадывать желания

Второй зимний месяц 2022 года начинается с волшебной даты. Вчера прошло новолуние в Водолее. Оно совпало с китайским Новым годом. А сегодня, 2 февраля, состоится еще и Цаган Сар, или Чага Байрам — торжественный праздник монгольских и части тюркских народов, пишет журнал Elle.

Совпадает эта дата и с началом весны и Новым годом по лунно-солнечному календарю. Что же принесет миру магия двоек 02.02.2022?

В астрологии и нумерологии эта цифра несет в себе энергию Луны. То есть отвечает за эмоциональность, восприимчивость, непосредственность и детское отношение к миру. Но целых пять двоек — совершенно другая история.