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Критик Полупанов уверен, что у России есть шанс занять первое место на Евровидении

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 08:51
Шоу-бизнес
Критик Полупанов уверен, что у России есть шанс занять первое место на Евровидении
Prt Scr youtube.com  /  Eurovision Song Contest

Москва, 2 февраля. Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов считает, что политика не влияет на голосование на Евровидении. У России, уверен эксперт, есть все шансы занять первое место.

Музыкальный критик отметил, что на песенном конкурсе выбор делают простые люди, а не политики. По его словам, главное в Евровидении — это песня. От выбора композиции и ее исполнения зависит результат.

«Шансы всегда есть, смотря какая песня. Не думаю, что какая-то политическая конъюнктура влияет на голосование. Если есть хорошая песня, то зрители голосуют душей и сердцем, а не разумом. Важен и обаятельный артист. Может, России и первое место светит», — уверен музыкальный критик в интервью PopCornNews.

В этом году Евровидение пройдет в Италии. Страна получила право на проведение конкурса после победы группы Maneskin. Евровидение пройдет в середине мая. Организаторы уже представили логотип конкурса.

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евровидение конкурс полупанов
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