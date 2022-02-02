Критик Полупанов уверен, что у России есть шанс занять первое место на Евровидении

Москва, 2 февраля. Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов считает, что политика не влияет на голосование на Евровидении. У России, уверен эксперт, есть все шансы занять первое место.

Музыкальный критик отметил, что на песенном конкурсе выбор делают простые люди, а не политики. По его словам, главное в Евровидении — это песня. От выбора композиции и ее исполнения зависит результат.

«Шансы всегда есть, смотря какая песня. Не думаю, что какая-то политическая конъюнктура влияет на голосование. Если есть хорошая песня, то зрители голосуют душей и сердцем, а не разумом. Важен и обаятельный артист. Может, России и первое место светит», — уверен музыкальный критик в интервью PopCornNews.

В этом году Евровидение пройдет в Италии. Страна получила право на проведение конкурса после победы группы Maneskin. Евровидение пройдет в середине мая. Организаторы уже представили логотип конкурса.