Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 12:22
12:22
Весь мир
Алжир заявил о поддержке урегулирования ситуации в Ливии
12:20
Политика
The American Conservative: Путин первым догадался о многополярности будущего мира
12:19
Общество
Депутат Мосгордумы Герасимов объяснил отказ семьи Куравлева от пышных похорон
12:17
Происшествия
Новосибирская больница будет судиться со своим бывшим хирургом из-за публикации в СМИ
12:17
Происшествия
В Алтайском крае вынесли приговор мужчине, выгнавшему голого пасынка на мороз
12:17
Экономика
GSA Platform: «Газпром» не возобновил транзит по магистрали «Ямал — Европа»
12:13
Весь мир
Нелегитимное правительство Ливии заявило о намерении продолжить работу
12:10
Общество
Геннадий Онищенко назвал причину тяги россиян к сверхъестественному и всплеска интереса к эзотерике
12:08
Экономика
Продуктовые карточки могут появиться в Казахстане из-за разгона инфляции
12:08
Общество
Минздрав и Минстрой оценили предложения регионов по модернизации поликлиник, амбулаторий и ФАПов
Все новости

Политолог Жаров: «Россия не позволит США безудержно эксплуатировать Украину»

Политика
Политолог Жаров: «Россия не позволит США безудержно эксплуатировать Украину»
Федеральное агентство новостей  / 

Россия не позволит США и Великобритании безудержно эксплуатировать Украину. Об этом ФАН рассказал политолог Максим Жаров.

Игнорирование требований России

Соединенные Штаты проигнорировали принципиальные российские озабоченности по гарантиям безопасности. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Политолог Жаров: «Россия не может позволить США безудержно эксплуатировать Украину»
Федеральное агентство новостей /

По его словам, Москва не увидела адекватного учета трех ключевых требований в ответе Запада на предложения РФ по безопасности, включая вопрос нерасширения НАТО.

«Серая зона»

Как отметил Максим Жаров, Владимир Путин добивается от США и Великобритании документально подтвержденных договоренностей о правилах использования ими «серой зоны» под названием Украина. Поскольку Украина не член НАТО и не может им пока быть в силу неурегулированных территориальных споров с соседями, создание и эксплуатация военной инфраструктуры Альянса в этой стране должны быть как-то описаны в системе международных договоров между ведущими мировыми державами.

«Россия не может позволить США и Великобритании безудержно эксплуатировать Украину как антироссийский плацдарм, не обеспечив свою безопасность путем закрепления в договорной форме своих красных линий на этот счет. Поэтому пока Запад не поймет и не примет во внимание эту логику действий Кремля в отношении своих гарантий безопасности, переговоры по этому поводу не будут успешными», — пояснил Максим Жаров.

Политолог Жаров: «Россия не может позволить США безудержно эксплуатировать Украину»
Федеральное агентство новостей /

Он заметил, что напряжение вокруг Украины сохранится до тех пор, пока в этой стране не будет урегулирован тем или иным образом серьезный внутриполитический кризис. А также пока Россия не договорится с США и Великобританией о правилах использования Украины как «серой зоны» в «холодной войне» друг с другом.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Жаров: «Россия не позволит США безудержно эксплуатировать Украину»
россия сша украина
Комментировать