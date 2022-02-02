Политолог Жаров: «Россия не позволит США безудержно эксплуатировать Украину»

Россия не позволит США и Великобритании безудержно эксплуатировать Украину. Об этом ФАН рассказал политолог Максим Жаров.

Игнорирование требований России

Соединенные Штаты проигнорировали принципиальные российские озабоченности по гарантиям безопасности. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, Москва не увидела адекватного учета трех ключевых требований в ответе Запада на предложения РФ по безопасности, включая вопрос нерасширения НАТО.

«Серая зона»

Как отметил Максим Жаров, Владимир Путин добивается от США и Великобритании документально подтвержденных договоренностей о правилах использования ими «серой зоны» под названием Украина. Поскольку Украина не член НАТО и не может им пока быть в силу неурегулированных территориальных споров с соседями, создание и эксплуатация военной инфраструктуры Альянса в этой стране должны быть как-то описаны в системе международных договоров между ведущими мировыми державами.

«Россия не может позволить США и Великобритании безудержно эксплуатировать Украину как антироссийский плацдарм, не обеспечив свою безопасность путем закрепления в договорной форме своих красных линий на этот счет. Поэтому пока Запад не поймет и не примет во внимание эту логику действий Кремля в отношении своих гарантий безопасности, переговоры по этому поводу не будут успешными», — пояснил Максим Жаров.

Федеральное агентство новостей /

Он заметил, что напряжение вокруг Украины сохранится до тех пор, пока в этой стране не будет урегулирован тем или иным образом серьезный внутриполитический кризис. А также пока Россия не договорится с США и Великобританией о правилах использования Украины как «серой зоны» в «холодной войне» друг с другом.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.