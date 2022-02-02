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Никас Сафронов объяснил, что пандемия «испортила» похороны Куравлева

Общество
Никас Сафронов объяснил, что пандемия «испортила» похороны Куравлева
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 2 февраля. Проводить народного артиста РСФСР Леонида Куравлева в последний путь пришло не очень много людей. Знаменитый художник Никас Сафронов объяснил, что так вышло из-за организационных промахов и пандемии.

Он пытался дозвониться до семьи именитого артиста, чтобы узнать точную информацию о похоронах, но возникла путаница. Деятель культуры уточнил, что не удалось выяснить данные о точном времени и месте похорон.

«Думаю, что не только я, многие оказались в такой же ситуации. И, возможно, именно поэтому проститься с актером пришло не так много людей», — указал Сафронов в интервью с изданием «Собеседник».

Кроме того, до сих пор продолжается пандемия коронавируса. Сафронов не исключил, что новая волна вызвала опаску у знаменитостей за свое здоровье. Он отметил, что друзья Куравлева — люди в возрасте, которым не рекомендуется посещать массовые мероприятия.

«Вероятно, многие побоялись, что на похоронах будет толпа народа», — предположил Никас Сафронов.

Леонида Куравлева не стало 30 января. Последние недели жизни он лежал в больнице. Незадолго до смерти его перевели в хоспис. Артиста похоронили 1 февраля на Троекуровском кладбище.

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похороны сафронов куравлев
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