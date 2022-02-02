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Посол Галузин предостерег Токио от потери «добрососедских отношений» с Москвой из-за Киева

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 08:36
Политика
Посол Галузин предостерег Токио от потери «добрососедских отношений» с Москвой из-за Киева
ФБА «Экономика сегодня»

Токио, 2 февраля. Действия властей официального Токио по отношению к Киеву идут вразрез с «духом добрососедских отношений между РФ и Японией». Соответствующее заявление сделал посол Москвы в азиатской стране Михаил Галузин на выступлении в клубе иностранных журналистов.

Дипломат также уверен в том, что слова первых лиц японского государства принимают контрпродуктивный характер и «не вносят вклад в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией». В связи с этим Галузин посоветовал Токио в очередной раз изучить российские предложения и инициативы по европейской безопасности, которые Москва направляла Вашингтону и блоку НАТО.

«Риторика о том, что Япония примет некие жесткие меры в случае того, что (западные страны) называют вторжением России на Украину, противоречит духу добрососедских отношений между РФ и Японией, противоречит договоренностям между нашими лидерами о всестороннем развитии отношений между двумя странами», — подчеркнул он.

Днем ранее глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил, что ситуация вокруг Киева может принять крутой поворот. По словам министра, Токио в вопросе украинского кризиса будет продолжать партнерство с международным сообществом и «Большой семеркой».

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галузин украинский кризис Россия и Япония
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