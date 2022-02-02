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Сенатор Косачев сравнил встречу Зеленского и Джонсона с переговорами Путина и Орбана

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 09:16
Политика
Сенатор Косачев сравнил встречу Зеленского и Джонсона с переговорами Путина и Орбана
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 2 февраля. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал встречу президента Украины с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном разговором двух «погрязших в распрях» политиков.

Российский политик опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором провел параллель между переговорами Зеленского с Джонсоном и встречей президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, саммит российского лидера с венгерским коллегой оказался конструктивным, так как были достигнуты конкретные договоренности.

«Во втором (случае. — Прим. ред.) — провалилась, поскольку в Киеве друг с другом разговаривали два погрязших во внутренних распрях политика, каждый из которых пытался решать свои собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским. Добавленная стоимость от встречи стремится к нулю», — написал сенатор.

Посол России в Лондоне Андрей Келин прокомментировал итоги встречи Зеленского с Джонсоном. По его словам, потенциальный союз Великобритании с Украиной так и останется нереализованным.

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