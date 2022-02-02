Суд вынес приговор капитану баржи и его директору за смерть подростка под Томском

Томск, 2 февраля. Глава судоходной компании и капитан баржи признаны виновными в нарушении правил безопасности, что привело к гибели подростка. Заседание прошло в Александровском районном суде Томской области.

Согласно версии суда, 35-летний директор компании нанял на работу двух несовершеннолетних жителей. По его указанию 44-летний капитан отправил подростков на чистку емкостей с остатками мазута. Затем мужчина оставил юных сотрудников без присмотра, в результате чего один из них скончался. Причиной смерти стало отравление парами нефтепродуктов.

«Суд приговорил руководителя коммерческой организации к году и пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, капитана теплохода — к году колонии-поселения», — уточнили в пресс-центре региональной прокуратуры.

В Амурской области состоялся суд над 47-летним местным жителем. Мужчина признан виновным в убийстве, покушении на убийство, а также незаконном проникновении в жилище.