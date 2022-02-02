Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 09:21
09:17
Политика
Политолог Бизяев: реальный рейтинг Зеленского просел ниже 20%
09:16
Общество
Доктор Мясников развеял миф о необходимости приема витамина С при простуде и гриппе
09:15
Экономика
Курс доллара снизился до 76,79 рубля на открытии торгов Мосбиржи
09:04
Армия
Истребители ВВО перехватили и уничтожили самолеты «противника» на учениях в Приморье
09:04
Шоу-бизнес
Внебрачные «сыновья» Абдулова устроили перепалку на шоу «Пусть говорят»
09:03
Общество
Шторм разрушил променады на трех морских курортах у Калининграда
08:54
Происшествия
Самосвал врезался в ограждение на Суздальском шоссе в Петербурге
08:52
Общество
Легкий мороз и небольшой снег ожидают петербуржцев 2 февраля
08:51
Шоу-бизнес
Критик Полупанов уверен, что у России есть шанс занять первое место на Евровидении
08:51
Общество
Гастроэнтеролог Вялов предупредил о губительности привычного завтрака для сердца
Все новости

Суд вынес приговор капитану баржи и его директору за смерть подростка под Томском

Происшествия
Суд вынес приговор капитану баржи и его директору за смерть подростка под Томском
pixabay.com  /  vero_vig_050

Томск, 2 февраля. Глава судоходной компании и капитан баржи признаны виновными в нарушении правил безопасности, что привело к гибели подростка. Заседание прошло в Александровском районном суде Томской области.

Согласно версии суда, 35-летний директор компании нанял на работу двух несовершеннолетних жителей. По его указанию 44-летний капитан отправил подростков на чистку емкостей с остатками мазута. Затем мужчина оставил юных сотрудников без присмотра, в результате чего один из них скончался. Причиной смерти стало отравление парами нефтепродуктов.

«Суд приговорил руководителя коммерческой организации к году и пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, капитана теплохода — к году колонии-поселения», — уточнили в пресс-центре региональной прокуратуры.

В Амурской области состоялся суд над 47-летним местным жителем. Мужчина признан виновным в убийстве, покушении на убийство, а также незаконном проникновении в жилище.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Суд вынес приговор капитану баржи и его директору за смерть подростка под Томском
суд баржа томская область
Комментировать