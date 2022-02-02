Пост замминистра по делам женщин Чили получила домработница с 15-летним стажем

Буэнос-Айрес, 2 февраля. Лус Видаль Уирикео заняла пост замглавы чилийского министерства по делам женщин и гендерной справедливости. На эту должность ее утвердил избранный президент страны Габриэль Борич.

Полный список всех заместителей министров глава государства опубликовал на своей странице в соцсети Twitter. В него вошла Лус Видаль Уирикео, ранее возглавлявшая профсоюз домработников.

«Мы приветствуем назначение нашей коллеги Лус Видаль, бывшей главы профсоюза, заместителем министра», — поздравил свою коллегу профсоюз.

Если ознакомиться с биографией женщины, то можно заметить, что на протяжении 15 лет она работала домработницей. За это время воспользоваться ее услугами успели многие семьи, проживающие в столичном регионе Чили.

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