Солист группы «Челси» Бородин объяснил, почему не женился на блогере Ивлеевой

Москва, 2 февраля. Музыкант Арсений Бородин в свои 33 года до сих пор не женат. На его счету было множество романов, в том числе с блогером Настей Ивлеевой, однако ни одни романтические отношения не завершались свадьбой.

После расставания со звездой интернета поползли слухи, что Бородин закрутил роман с олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Марией Шурочкиной. Правда, и этот союз оказался непрочным. Сейчас Арсений встречается с хирургом по имени Анна. Несмотря на то, что пара живет вместе, Бородин не думает о создании семьи.

«В беде и радости все себя по-разному проявляют, но на это нужно время. Первый год все молодцы. Все такие классные, я замечательный, в хорошей форме, трудоспособный, у меня есть цели и мечты. А потом все куда-то магическим образом начинает улетучиваться. Второй год, третий год — и это другой человек», — пояснил артист в YouTube-шоу «О жизни».

Он считает, что необходимо прожить с человеком какие-то жизненные потрясения. По его словам, он не может сделать предложение руки и сердца девушке, в которой не уверен. По его словам, так было и в отношениях с Ивлеевой. В ближайшее время музыкант не готов связывать себя узами брака, поскольку опасается, что повторится худший сценарий отношений, как это было раньше.

Впрочем, винить бывших избранниц он не спешит. По его мнению, отравляющие человека отношения — это его выбор. Люди, как считает Бородин, сами несут ответственность за свои поступки.

В прошлом году стало известно о разводе Насти Ивлеевой и рэпера Элджея. Что стало причиной их расставания, доподлинно неизвестно. Несмотря на разрыв, бывшие супруги поддерживают теплые отношения.