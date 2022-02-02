Зеленскому напомнили его унизительную шутку о продажности Украины после встречи с Джонсоном

Киев, 2 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. О подробностях неофициальной части саммита украинский лидер поспешил похвастаться в Instagram.

Встреча политиков проходила в Киеве. Джонсон прибыл на Украину, чтобы обсудить с Зеленским вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества стран. Для обсуждения повестки Зеленский выбрал Мариинский дворец.

После официальной части украинский лидер решил показать гостю местные достопримечательности. Так, в Instagram президента Украины появился короткий фотоотчет о том, как Джонсон гулял по Киевскому собору святой Софии.

«Чтобы лучше понять Украину, нужно прикоснуться к ее культуре и истории», — подписал фото Зеленский.

prnt scr Instagram / prnt scr @zelenskiy_official

Посмотрев на снимки, подписчики Зеленского остались недовольны. Одни упрекнули украинского лидера в «прозападных» настроениях, а другим пришлось не по вкусу «пренебрежительное» отношение Джонсона. Некоторые вовсе назвали политиков «циркачами и клоунами».

«Поздравляю со сдачей Украины под колонию Великобритании», — прокомментировал пользователь.

«На втором фото истинное отношение "партнеров" к Украине. Небрежно завязанный галстук, на распашку, руки в карманах, уважения ноль», — отметил другой.

«За сколько договорились продать Родину?» — спросил фолловер.

«Украина — это как актриса немецкого кино для взрослых — "готова принять со всех сторон в любом количестве" — В.А. Зеленский!» — процитировал давнюю шутку президента подписчик.

Ранее в Сети появилось видео того, как Зеленский встречал гостя на пороге Мариинского дворца. Между президентом и минстром быстро завязался оживленный разговор, в ходе которого Джонсон «стукнул» Зеленского.