Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 09:20
09:17
Политика
Политолог Бизяев: реальный рейтинг Зеленского просел ниже 20%
09:16
Общество
Доктор Мясников развеял миф о необходимости приема витамина С при простуде и гриппе
09:15
Экономика
Курс доллара снизился до 76,79 рубля на открытии торгов Мосбиржи
09:04
Армия
Истребители ВВО перехватили и уничтожили самолеты «противника» на учениях в Приморье
09:04
Шоу-бизнес
Внебрачные «сыновья» Абдулова устроили перепалку на шоу «Пусть говорят»
09:03
Общество
Шторм разрушил променады на трех морских курортах у Калининграда
08:54
Происшествия
Самосвал врезался в ограждение на Суздальском шоссе в Петербурге
08:52
Общество
Легкий мороз и небольшой снег ожидают петербуржцев 2 февраля
08:51
Шоу-бизнес
Критик Полупанов уверен, что у России есть шанс занять первое место на Евровидении
08:51
Общество
Гастроэнтеролог Вялов предупредил о губительности привычного завтрака для сердца
Все новости

Зеленскому напомнили его унизительную шутку о продажности Украины после встречи с Джонсоном

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 08:00
Политика
Зеленскому напомнили его унизительную шутку о продажности Украины после встречи с Джонсоном
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 2 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. О подробностях неофициальной части саммита украинский лидер поспешил похвастаться в Instagram.

Встреча политиков проходила в Киеве. Джонсон прибыл на Украину, чтобы обсудить с Зеленским вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества стран. Для обсуждения повестки Зеленский выбрал Мариинский дворец.

После официальной части украинский лидер решил показать гостю местные достопримечательности. Так, в Instagram президента Украины появился короткий фотоотчет о том, как Джонсон гулял по Киевскому собору святой Софии.

«Чтобы лучше понять Украину, нужно прикоснуться к ее культуре и истории», — подписал фото Зеленский.

Зеленскому напомнили его унизительную шутку о продажности Украины после встречи с Джонсоном
prnt scr Instagram / prnt scr @zelenskiy_official

Посмотрев на снимки, подписчики Зеленского остались недовольны. Одни упрекнули украинского лидера в «прозападных» настроениях, а другим пришлось не по вкусу «пренебрежительное» отношение Джонсона. Некоторые вовсе назвали политиков «циркачами и клоунами».

«Поздравляю со сдачей Украины под колонию Великобритании», — прокомментировал пользователь.

«На втором фото истинное отношение "партнеров" к Украине. Небрежно завязанный галстук, на распашку, руки в карманах, уважения ноль», — отметил другой.

«За сколько договорились продать Родину?» — спросил фолловер.

«Украина — это как актриса немецкого кино для взрослых — "готова принять со всех сторон в любом количестве" — В.А. Зеленский!» — процитировал давнюю шутку президента подписчик.

Ранее в Сети появилось видео того, как Зеленский встречал гостя на пороге Мариинского дворца. Между президентом и минстром быстро завязался оживленный разговор, в ходе которого Джонсон «стукнул» Зеленского.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Зеленскому напомнили его унизительную шутку о продажности Украины после встречи с Джонсоном
зеленский джонсон украина и великобритания встреча зеленского и джонсона
Комментировать