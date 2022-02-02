Крупная эскадра кораблей Тихоокеанского флота России вышла на учения возле Камчатки

Петропавловск-Камчатский, 2 февраля. Звено кораблей Тихоокеанского флота России вышло в открытое море близ Камчатки для проведения учений. Об этом рассказали представители Восточного военного округа.

Уточняется, что всего от берегов отчалило больше десяти боевых судов боевого и вспомогательного назначения. В ходе учений корабли отработают совместные маневры, а также упражнения по уничтожению неприятеля.

«Отряд кораблей войск и сил на северо-востоке России вышел на учение в акваторию Авачинского залива у побережья Камчатки для выполнения учебно-боевых упражнений в морских полигонах боевой подготовки», — сообщили в Восточном военном округе.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что флотские учения направлены на отработку навыков защиты страны. Военачальник указал, что маневры ВМФ происходят в различных районах Мирового океана.