Известный «объемной фактурой» актер Александр Семчев похудел до неузнаваемости

Москва, 2 февраля. Актер театра и кино Игорь Жижикин опубликовал в своем Instagram фото с коллегой Алексндром Семчевым. Оказалось, что звезда сериалов «Участок» и «Ликвидация», известный внушительной фигурой, похудел до неузнаваемости.

Семчев стал набирать вес в 23 года. Решение избавиться от лишних килограммов, которые в некотором роде помогли актеру получить узнаваемость, пришло после отметки на весах в 200 кг и проблем со здоровьем. В итоге продолжительной борьбы звезда российских сериалов скинул около 100 кг и успешно придерживается достигнутых результатов.

На снимке кадре, который опубликовал Жижикин, Семчев в окружении коллеги и девушек сидит в сценическом костюме. Подписчики, взглянув на фотографию, с трудом признали в мужчине Семчева и сделали множество комплиментов артисту.

instagram.com / prt scr / @igorjijikine

«Нехило он похудел!» — восхитился фолловер. «Семчев-то похудел и сразу другой человек», — отметил другой.

Поклонники артиста уже не первый год высказывают хвалебные слова в адрес Семчева. Они, обратив внимание на внешность радикально преобразившегося актера, посоветовали ему еще работать над лицом. Некоторые рекомендовали Семчеву сделать косметологические процедуры или лечь на стол хирурга для подтяжки исхудавшего лица.