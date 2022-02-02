Правительство может поддержать россиян суммой в 10 тыс. рублей до апреля

Москва, 2 февраля. Уровень инфляции по России в 2021 году достиг 8,4%, а цены на продукты при этом возросли на десять процентов. В свете подобной ситуации правительство до апреля может принять решение о материальной компенсации, считает заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.

Предполагаемая сумма составит 5-10 тысяч рублей, отметил он. Специалист также добавил, что пик инфляционных процессов в России уже достигнут. Нового подорожания ждать не стоит. Во втором квартале 2022 года инфляций и вовсе пойдет на спад, передает «Агентство бизнес новостей».

«Продуктовая инфляция тем временем превысила 10%. Это наиболее ощутимо ударило по малообеспеченным гражданам, социально незащищенным группам, в том числе по пенсионерам, для которых 2021 год закончился снижением пособий в реальном выражении впервые за последние семь-десять лет», — отметил Ордов.

В бюджет страны уже заложены определенные суммы на индексацию выплат, добавил специалист. Поэтому вполне вероятно, что к апрелю власти решат перекрыть официальный уровень инфляции небольшими пособиями. Не исключается и дополнительная индексация пенсий.

Ряд пожилых людей могут увеличить свои выплаты на 8,7 тысячи рублей. Как это сделать, рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.