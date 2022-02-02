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Трамп захотел ознакомиться с расшифровкой телефонного разговора Байдена и Зеленского

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 07:37
Политика
Трамп захотел ознакомиться с расшифровкой телефонного разговора Байдена и Зеленского
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 2 февраля. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел бы ознакомиться с расшифровкой телефонных переговоров нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире телеканала Newsmax.

Ранее Байден и Зеленский провели телефонные переговоры, которые, как сообщал телеканал CNN, прошли неудачно. Согласно данным СМИ, лидеры стран не смогли прийти к единому мнению по некоторым вопросам. По словам Байдена, он полагает, что разговор прошел именно так, как о нем говорят, однако он по-прежнему хотел бы увидеть расшифровку.

«Мне было бы интересно увидеть (расшифровку этого звонка) ... Я думаю, что звонок был примерно таким, как о нем говорят. Не думаю, что это что-то изменит. Но было бы интересно ее увидеть», — заявил экс-президент США.

При этом ранее Трамп также заявил о готовности устроить массовые протесты в США. По словам бывшего президента, он выведет своих сторонников на митинг, если прокуроры не прекратят расследования против него.

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