Иван Добронравов разгребает последствия безбашенной молодости

Москва, 2 февраля. Актер Иван Добронравов в молодости вел развязный образ жизни. Он до сих пор разбирается с последствиями тех ошибок. Однако, по словам артиста, это помогло ему сейчас прийти к осознанию и стать лучше.

Добронравов признался, что раньше был завсегдатаем вечеринок и гулянок. Он предавал людей и вел аморальный образ жизни. За этот период жизни актеру стыдно до сих пор.

«Многих подставил, многим сделал больно. Говорил не то, что надо было. Я до сих пор разгребаю последствия своего пути… Но это мой путь. Благодаря тому я сейчас такой, какой есть. Я стал чуточку лучше. Появилась ответственность», — честно заявил Добронравов на YouTube-канале «Георгий За Кадром».

Несмотря ни на что, рядом с актером всегда были родные и близкие — знаменитый отец Федор Добронравов, мама и брат Виктор. Близкие переживали за молодого человека и старались направить его на правильную дорогу. Интересно, что еще раньше актер не боялся опозорить отца, а теперь обдумывает каждый шаг, чтобы не угодить в какой-то скандал.

«С папой отношения отличные, как с другом. Это счастье! Легко с ним поделиться, он всегда помогает и поддерживает во всяких ситуациях, даже там, где уже не надо бы было», — указал актер театра и кино.

Федор Добронравов — отец двух сыновей Виктора и Ивана. Оба наследника пошли по стопам родителя и стали актерами. Младший дебютировал в кино в фильме Андрея Звягинцева «Возвращение», когда был подростком.