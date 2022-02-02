Шесть пассажиров госпитализированы после столкновения автобуса со столбом в ХМАО

Ханты-Мансийск, 2 февраля. Автобус с пассажирами внутри врезался в опору освещения. В результате происшествия пострадали семь человек, шестерым из которых понадобилась госпитализация, сообщили в пресс-службе губернатора ХМАО.

Авария произошла в 7:40 по местному времени. Водитель не справился с управлением и допустил наезд на столб.

Во время ДТП в транспорте находилось восемь пассажиров, одному из пострадавших помощь оказали на месте. На месте происшествия продолжают работать представители экстренных служб.

Днем ранее в Ханты-Мансийске вспыхнул крупный пожар на скважине № 21 Тортасинского нефтяного месторождения. В результате пострадали минимум четыре человека.