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Шесть пассажиров госпитализированы после столкновения автобуса со столбом в ХМАО

Происшествия
Шесть пассажиров госпитализированы после столкновения автобуса со столбом в ХМАО
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Ханты-Мансийск, 2 февраля. Автобус с пассажирами внутри врезался в опору освещения. В результате происшествия пострадали семь человек, шестерым из которых понадобилась госпитализация, сообщили в пресс-службе губернатора ХМАО.

Авария произошла в 7:40 по местному времени. Водитель не справился с управлением и допустил наезд на столб.

Во время ДТП в транспорте находилось восемь пассажиров, одному из пострадавших помощь оказали на месте. На месте происшествия продолжают работать представители экстренных служб.

Днем ранее в Ханты-Мансийске вспыхнул крупный пожар на скважине № 21 Тортасинского нефтяного месторождения. В результате пострадали минимум четыре человека.

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дтп хмао ханты-мансийск
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