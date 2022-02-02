Посол Антонов опроверг заявления Псаки об использовании Россией химического оружия

Вашингтон, 2 февраля. Слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы имевшей место быть химической атаки со стороны России являются ложью. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат напомнил, что именно Соединенные Штаты остаются единственной страной, которая все еще не выполнила обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и не уничтожила свой арсенал. России уже давно завершила процесс ликвидации запасов химического оружия и призывает Вашингтон поступить аналогичным образом.

«Заявление официального представителя Белого дома в корне лживое, направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества», — заявил посол.

Некоторое время назад командир ополчения Донбасса Виталий Киселев рассказал о присутствии иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), у которых на вооружение имеется химическое оружие.