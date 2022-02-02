Военнослужащие России и Белоруссии приступили к отработке боевого слаживания

Минск, 2 февраля. Российские и белорусские солдаты приступили к маневрам по повышению боевого слаживания. Об этом рассказал представители Минобороны России.

В ходе учений военнослужащие отработают меры противодействия и обороны против незаконных вооруженных формирований. Учения проходят в рамках проверки мобильности сил Союзного государства.

«Подразделения и воинские части Восточного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации и вооруженных сил Республики Беларусь, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к боевому слаживанию на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский"», — сообщили в МО.

Ранее российские военные развернули на полигоне «Брестский» в Белоруссии опорный пункт. Также в рамках учений с Минском были переброшены и развернуты соединения ЗПРК «Панцирь-С».