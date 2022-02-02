Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 07:50
07:44
Общество
Роспотребнадзор: коронавирус больше не проникает в легочную ткань
07:41
Происшествия
Два пенсионера погибли при пожаре в новосибирском поселке Рыбачий
07:40
Экономика
Правительство может поддержать россиян суммой в 10 тыс. рублей до апреля
07:37
Политика
Трамп захотел ознакомиться с расшифровкой телефонного разговора Байдена и Зеленского
07:32
Происшествия
Хабаровчане получили 12 лет тюрьмы на двоих за похищение и ограбление наркомана
07:28
Происшествия
Заброшенная одноэтажка загорелась в Петродворцовом районе Петербурга
07:25
Шоу-бизнес
Иван Добронравов разгребает последствия безбашенной молодости
07:24
Происшествия
Шесть пассажиров госпитализированы после столкновения автобуса со столбом в ХМАО
07:22
Политика
Посол Антонов опроверг заявления Псаки об использовании Россией химического оружия
07:21
Происшествия
Школы Хабаровска третий раз с начала года получают сообщения о минировании
Все новости

Военнослужащие России и Белоруссии приступили к отработке боевого слаживания

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 07:08
Армия
Военнослужащие России и Белоруссии приступили к отработке боевого слаживания
Невские Новости  /  Тильда Котлинская

Минск, 2 февраля. Российские и белорусские солдаты приступили к маневрам по повышению боевого слаживания. Об этом рассказал представители Минобороны России.

В ходе учений военнослужащие отработают меры противодействия и обороны против незаконных вооруженных формирований. Учения проходят в рамках проверки мобильности сил Союзного государства.

«Подразделения и воинские части Восточного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации и вооруженных сил Республики Беларусь, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к боевому слаживанию на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский"», — сообщили в МО.

Ранее российские военные развернули на полигоне «Брестский» в Белоруссии опорный пункт. Также в рамках учений с Минском были переброшены и развернуты соединения ЗПРК «Панцирь-С».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Военнослужащие России и Белоруссии приступили к отработке боевого слаживания
белоруссия союзное государство учеиня
Комментировать