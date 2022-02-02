Пропавшего в Орле 18-летнего молодого человека ищут по всей России

Орел, 2 февраля. Молодой житель Орла Иван З. пропал еще две недели назад. До сих пор местоположение молодого человека остается неизвестным.

Поиски Ивана З. ведутся с 19 января текущего года. Молодой человек нуждается в медицинской помощи. Его рост составляет около 182 сантиметров, худощавого телосложения.

В день исчезновения был одет в куртку серо-черного цвета с капюшоном, серые спортивные брюки, коричневую шапку, черные кроссовки. При себе имел темный рюкзак.

Ориентировки о пропаже жителя Орла распространили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Молодой человек может находиться в любом регионе России, включая Пермский край, Курскую и Ивановскую области.

В Ленинградской области с 26 января продолжаются поиски сотрудника участкового лесничества. Мужчина сел в машину и отправился по своим делам, однако обратно так и не вернулся.