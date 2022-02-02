Автоэксперт Соловьев объяснил важность работы кондиционера в машине зимой

Москва, 2 февраля. Система климат-контроля должна работать в машине не только летом, но и зимой. Почему кондиционер важно включать, рассказал автоэксперт Владимир Соловьев.

Устройство, контролирующее температуру в салоне автомобиля, обеспечивает безопасность водителя и пассажиров. Работающая система климат-контроля делает воздух более сухим и не дает стеклам запотевать, пишет радио Sputnik.

«Зимой снег налипает на ноги и попадает в машину. При увеличении температуры во время движения он превращается в воду и повышает влажность. Если у вас будет высокая влажность, то руль может стать скользким. Эту избыточную влажность тоже может нейтрализовать кондиционер, поэтому его лучше не выключать», — посоветовал эксперт Соловьев.

Зима является испытанием для всех водителей. В снежную погоду парковаться становится сложно. Эксперт Ян Хайцеэр посоветовал учитывать возможности автомобиля и не делать резких маневров.