Власти Индонезии начнут пускать привитых «Спутником V» россиян на Бали с 4 февраля

Денпасар, 2 февраля. Российские туристы смогут посетить остров Бали с 4 февраля. Они должны быть привиты вакциной «Спутник V», рассказал источник в Джакарте.

Одним из обязательных требований для посещения острова является завершенный курс вакцинации от коронавируса. Россияне должны получить обе дозы «Спутника V». Но туристам придется находиться на карантине несколько дней после прибытия, пишет ТАСС.

«Власти Индонезии приняли решение с 4 февраля открыть курорт, который будет также доступен для россиян», — отметил источник в Джакарте.

Прибыть на остров из-за рубежа можно только на самолете. Разрешение на перевозки пассажиров получили компании Garuda Indonesia из токийского аэропорта, Batik Air и Singaore Airlines.

На днях власти Индонезии решили изменить правила въезда в страну для иностранцев. Теперь вместо семи дней на карантине туристам придется находиться в отеле пять суток. Передвигаться на момент изоляции по острову запрещено.