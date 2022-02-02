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Даня Милохин дебютирует в новом сериале СТС

Общество
Даня Милохин дебютирует в новом сериале СТС
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 2 февраля. Популярный тиктокер Даня Милохин получил большую роль в новом проекте СТС. Он снимется в сериале «Классная Катя», в котором играют звезды отечественного кино.

Молодой человек, покоривший соцсети, продолжает осваивать новые профессии. После участия в «Ледниковом периоде» он дебютирует в сериале. Милохину досталась роль самого популярного мальчика в школе, которого зовут Александр Петров.

«Очень любил школу и русский язык. А сейчас на съемках будто проживаю новую жизнь — своего героя Петрова. На самом деле кинематограф входит в мои грандиозные планы», — приводит пресс-служба СТС слова блогера.

Новоиспеченный актер признался, что не собирается останавливаться в этом направлении. Он мечтает сыграть вместе с Александром Петровым, ведущим артистом Театра имени Ермоловой и звездой российских фильмов.

По сюжету подмосковный мэр, которого играет Гоша Куценко, отправляет свою дочь преподавать в школу географию. Девушка должна не только влиться в новый коллектив, но и повысить рейтинг отца.

Не все поддерживают начинания Милохина. Блогера часто осуждают, поскольку его «кривляния» завоевывают сердца интернет-пользователей. Певец Юрий Лоза неоднократно резко высказывался в адрес знаменитости.

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