Пенсионный эксперт Власов рассказал, как увеличить выплаты на 8,7 тысячи рублей

Москва, 2 февраля. Российские граждане, получающие отчисления по старости, могут воспользоваться справкой для увеличения размера выплат на 8,7 тысячи рублей. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

Он подчеркнул, что данную надбавку россияне могут оформить вне зависимости от трудоустройства. По словам Власова, право на ее получение имеют супруги, воспитывающие несовершеннолетних граждан или студентов, обучавшихся очно, передает PRIMPRESS.

«Факт иждивения для несовершеннолетних детей доказывать не нужно. Главное, чтобы они жили вместе с пенсионером. А если речь идет о студентах, придется представить в ПФР справку из учебного заведения. Важно, чтобы обучение проходило именно по очной форме», — объяснил пенсионный эксперт.

Как отметил Власов, в среднем данная надбавка составляет 2 170 рублей и оформить ее можно на трех несовершеннолетних. По словам специалиста, в случае, если оба супруга, находящихся на пенсии, воспитывают двоих детей, сумма отчислений достигнет 8 667 рублей в месяц.

Ранее стало известно, что россияне вскоре смогут получить пенсию в увеличенном объеме. Как объяснила экономист Юлия Финогенова, с апреля социальные и выплаты по государственному страховому обеспечению будут проиндексированы на 7,7%.