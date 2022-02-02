Украина начала закупать у Венгрии российский газ

Киев, 2 февраля. Голубое топливо, которое Киев начал закупать у Будапешта, на самом деле оказалось российским. Об этом написали украинские СМИ.

Недавно гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что в страну впервые начало поступать топливо напрямую от Венгрии, а не по технологии реверса. Однако на самом деле, Киев будет закупать газ, который Будапешт получает из России.

«Украина будет закупать все тот же российский газ, но через посредников в лице Словакии и Венгрии (а те его будут получать через "Турецкий" или "Северные потоки“)», — пишут местные СМИ.

Примечательно, что начало транзита газа совпало с визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. В ходе встречи глава правительства страны договорился с президентом России Владимиром Путиным о поставках дополнительного газа в страну.