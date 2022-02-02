Попова: идея введения локдауна или карантина не рассматривается в России

Москва, 2 февраля. Российские власти не собираются вводить локдаун или карантин на фоне распространения коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, число заболевших COVID-19 продолжит расти. Но в стране есть все отработанные противоэпидемические меры и средства диагностики инфекции. У граждан есть возможность решить проблемы, связанные с пандемией, через единую систему информирования «122», пишет РИА Новости.

«Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию», — заявила глава Роспотребнадзора.

Надежным средством защиты от последствий коронавируса является прививка. Гражданам, которые прошли вакцинацию, не придется уходить на семидневную изоляцию после встречи с больными COVID-19, заявила ранее Попова.