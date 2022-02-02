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Похитителей оборудования для майнинга на 14,4 млн рублей задержали под Красноярском

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 06:33
Происшествия
Похитителей оборудования для майнинга на 14,4 млн рублей задержали под Красноярском
pixabay.com

Красноярск, 2 февраля. Трое жителей Красноярского края стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту кражи майнингового оборудования на 14,4 млн рублей. Об этом сообщили в МВД России.

Правоохранители получили заявление от местного жителя, в котором говорилось о краже его гаража. Неизвестные вынесли оттуда 14 единиц вычислительной техники, предназначенной для майнинга криптовалюты. Сумма ущерба оценивается в 14,48 млн рублей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере)», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемых удалось задержать в 15 километрах от места преступления, мужчины находились на трассе «Сибирь». Ими оказались местные жители 1988, 1990 и 1992 годов рождения, похищенное имущество правоохранители изъяли.

В Мордовии вынесли приговор 27-летнему местному жителю, который обвиняется в краже тракторного ковша и бочки. Вес предметов составляет 200 и 150 килограммов соответственно.

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