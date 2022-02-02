Появилось видео с места затопления краболовного судна «Акванавт» в Приморском крае

Владивосток, 2 февраля. Краболовный корабль «Акванавт» частично ушел под воду возле пристани Зарубинской базы флота в Приморском крае. Соответствующие кадры опубликовали в Сети.

На видео можно заметить, что половина промышленного судна оказалась погружена в воду, а сам корабль накренился влево. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

По обновленным данным, во время эвакуации с судна в трюме краболовного корабля остался старший механик. Информации о других пострадавших на данный момент нет.