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Появилось видео с места затопления краболовного судна «Акванавт» в Приморском крае

Происшествия
Появилось видео с места затопления краболовного судна «Акванавт» в Приморском крае
pixabay.com

Владивосток, 2 февраля. Краболовный корабль «Акванавт» частично ушел под воду возле пристани Зарубинской базы флота в Приморском крае. Соответствующие кадры опубликовали в Сети.

На видео можно заметить, что половина промышленного судна оказалась погружена в воду, а сам корабль накренился влево. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

По обновленным данным, во время эвакуации с судна в трюме краболовного корабля остался старший механик. Информации о других пострадавших на данный момент нет.

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корабль приморье затопление
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