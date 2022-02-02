Погибший механик «Акванавта» мог утонуть в машинном отделении судна

Владивосток, 2 февраля. Краболовное судно «Акванавт» со старшим механиком на борту пошло ко дну у причала Зарубинской базы флота в Приморском крае. Выжившие члены экипажа рассказали, что их погибшего товарища обнаружили в машинном отделении корабля.

Предварительно, причиной смерти механика стало утопление. На данный момент все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются, на место происшествия выехали следователи для проведения проверки. По результатам доследственных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Во время трагедии судно перевозило 16 тонн топлива. Краболов «Акванавт» возвращался в Приморский край с задания, спасатели успели эвакуировать 14 членов экипажа.