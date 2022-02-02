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Погибший механик «Акванавта» мог утонуть в машинном отделении судна

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 06:31
Происшествия
Погибший механик «Акванавта» мог утонуть в машинном отделении судна
pixabay.com/PD

Владивосток, 2 февраля. Краболовное судно «Акванавт» со старшим механиком на борту пошло ко дну у причала Зарубинской базы флота в Приморском крае. Выжившие члены экипажа рассказали, что их погибшего товарища обнаружили в машинном отделении корабля.

Предварительно, причиной смерти механика стало утопление. На данный момент все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются, на место происшествия выехали следователи для проведения проверки. По результатам доследственных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Во время трагедии судно перевозило 16 тонн топлива. Краболов «Акванавт» возвращался в Приморский край с задания, спасатели успели эвакуировать 14 членов экипажа.

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приморский край смерть прокуратура краболов акванавт
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