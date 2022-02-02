Посол России в Лондоне: дальше «говорильни» союз Украины и Великобритании не пойдет

Лондон, 2 февраля. Разговоры вокруг заключения союза между Киевом, Лондоном и Варшавой так и останутся на уровне разговоров. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Дипломат подчеркнул, что в британском правительстве не шли разговоры о создании союзов со странами Восточной Европы и, вероятно, для Лондона это тоже стало новостью. Келин также исключил подмену членства Украины в НАТО подобными заявлениями.

«Вот сейчас пошли такими мелкими треугольниками: Люблинский треугольник (Польша, Литва, Украина), вот этот теперь новый небольшой альянс. Скорее всего, дальше "говорильни" такой, как и все остальные мелкие союзы, здесь дело не пойдет», — сообщил Келин.

Ранее на Украину прибыл глава британского правительства Борис Джонсон. В ходе своего визита он провел встречу с президентом страны Владимиром Зеленским. Стороны обсудили вопросы взаимодействия и региональную обстановку.