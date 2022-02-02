Цены на зарубежные авиарейсы выросли до десяти процентов из-за ослабления рубля

Москва, 2 февраля. Ослабление рубля существенно повлияло на цены пассажирских авиарейсов за границу. Их стоимость возросла на шесть-десять процентов, следует из данных о внутреннем курсе Международной Ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Показатели IATA напрямую влияют на ценообразование между всеми участниками рынка. Соответственно, любые изменения отражаются на стоимости перевозок как российских, так и зарубежных, передает газета «Известия».

Соответствующий взлет цен подтвердил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) и председатель совета директоров холдинга «ВИП-Сервис» Дмитрий Горин. Пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова, в свою очередь, добавила, что на стоимость авиабилетов влияет и география полетов — чем больше перевозчик охватывает направлений, тем меньше негативного влияния на цены.

«На текущий момент, когда большинство международных направлений остаются под существенными ограничениями, доля валютных расходов превышает долю выручки, номинированной в валюте. Соответственно, авиакомпании несут значительные риски», — отметила она.

Цены на авиатопливо тем временем могут упасть. Причины подобного исхода назвал генеральный директор Chapman Freeborn RU Максим Царев.