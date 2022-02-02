Американец покусал и ограбил незнакомца на автобусной остановке в Майами

Майами, 2 февраля. Афроамериканец с мачете и метлой напал на прохожего на юго-востоке Флориды (США), покусал его и ограбил. Через пару дней он вновь встретил свою жертву у супермаркета, сообщило издание People.

Мужчина стоял утром у автобусной остановки, когда у него потребовал денег подошедший 45-летний Деметрик Сандерс. Американец отказал неадекватному чернокожему, после чего тот начал жестоко избивать своего собеседника метлой. После попытки оказать сопротивление злоумышленник достал мачете и нанес по телу мужчины несколько ударов, далее принявшись кусать его за лицо. Он выхватил у избитого телефон и деньги, после чего сбежал.

Пострадавший был доставлен в больницу с серьезными ранениями, однако встретил своего обидчика уже через несколько дней на том же самом месте. Американец вызвал полицию, и 45-летнего грабителя задержали.

Тем временем на территории колледжа в Вирджинии произошла стрельба, в результате которой погибли минимум двое полицейских. Стрелка удалось взять живым, сейчас он помещен под стражу.