Эстафета огня зимней Олимпиады-2022 началась в Пекине

Пекин, 2 февраля. Торжественная церемония начала эстафеты огня зимней Олимпиады прошла на севере Пекина. Она стартовала в 09:16 по местному времени (04:16 по Москве).

Мероприятие в этом году проходит с рядом ограничений, вызванных угрозой распространения коронавируса. Маршрут и продолжительность эстафеты значительно сокращены, а также проходят без зрителей. Она будет включать в себя 12 этапов, каждый из которых находится вдали от оживленных районов и улиц. По пять зон для передачи олимпийского огня расположены в Пекине и Чжанцзякоу. Еще две находятся в столичном районе Яньцин.

«Объявляю старт эстафеты огня зимней Олимпиады 2022 года в Пекине», — заявил на церемонии открытия первый вице-премьер Госсовета Китая Хань Чжэн.

Все этапы за исключением последнего пройдут за пределами олимпийского «пузыря». Внутри последнего располагаются все иностранные делегации, спортивные объекты и олимпийские деревни. Уже 4 февраля факел передадут в Олимпийский парк. Сама церемония открытия Игр пройдет на стадионе «Птичье гнездо».

Участниками эстафеты станут порядка 1,2 тысячи факелоносцев в возрасте от 14 до 86 лет. В это же число входят представители около 20 стран и регионов мира. Впервые передача факела будет осуществляться при помощи беспилотников и роботов-амфибий.

Необычный конфуз ранее произошел по прибытию российских лыжников в аэропорт Пекина для участия в Олимпиаде. Встречавшие российскую делегацию члены оргкомитета забавно перепутали имена отечественных спортсменов.