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Прокуратура Приморья заинтересовалась затоплением судна «Акванавт»

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 05:53
Происшествия
Прокуратура Приморья заинтересовалась затоплением судна «Акванавт»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владивосток, 2 февраля. Приморская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту затопления краболовного судна «Акванавт» в морском порту Зарубино. В результате инцидента погиб старший механик, сообщили в региональном ведомстве.

Происшествие случилось в 09:12 по местному времени прямо у приморского причала. Предварительно, при выгрузке продукции краболовное судно получило резкий крен на левый борт и пошло ко дну с дифферентом на нос.

Спасателям удалось провести успешную эвакуацию 14 членов экипажа, однако одного человека спасти не удалось. В момент трагедии судно перевозило 16 тонн топлива.

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