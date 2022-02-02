РКФ предложила ввести обязательную регистрацию домашних животных

Москва, 2 февраля. Число бездомных собак резко возрастает в местах с безответственным подходом к разведению, продаже и содержанию животных. Обязательная регистрация домашних питомцев могла бы помочь решить эту проблему. Так считают в Российской кинологической федерации (РКФ).

Кроме того, в ведомстве отметили проблему неконтролируемого разведения собак с целью получения выгоды. Такие владельцы на первое место ставят финансовую выгоду и отдают щенков кому попало. В свою очередь эти люди используют питомцев как игрушку, которая по истечению времени надоедает и отправляется на помойку, в данном случае — на улицу.

«Если мы хотим добиться цивилизованного владения, то обязательная регистрация животных станет большим шагом на пути к этому. Она позволит повысить уровень персональной ответственности владельца», — пояснили в РКФ.

Подобные разговоры появились не на пустом месте. По данным социологического опроса, более 80% россиян видят серьезную угрозу в бродячих собаках. Причиной этому стали участившиеся случаи нападения стай бездомных псов на людей.