Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 06:18
06:15
Происшествия
Американец покусал и ограбил незнакомца на автобусной остановке в Майами
06:01
Спорт
Эстафета огня зимней Олимпиады-2022 началась в Пекине
06:00
Политика
Журналист Кот: «Ошибка американской демократии — в замене свободы на пропаганду»
05:53
Происшествия
Прокуратура Приморья заинтересовалась затоплением судна «Акванавт»
05:52
Общество
РКФ предложила ввести обязательную регистрацию домашних животных
05:37
Экономика
Государственный долг США перевалил за рекордный показатель в 30 трлн долларов
05:26
Армия
Bloomberg: Вашингтон предложил Москве обсудить возможность проверки баз НАТО в Польше
05:25
Общество
Шеф-бармен Файнберг перечислил наименее «похмельные» виды алкоголя
05:23
Общество
Ефимов день: почему 2 февраля категорически запрещено брать в руки нож
05:16
Происшествия
Задержанная сотрудниками ГИБДД девушка-опер пыталась задействовать личные «связи»
Все новости

Государственный долг США перевалил за рекордный показатель в 30 трлн долларов

Экономика
Государственный долг США перевалил за рекордный показатель в 30 трлн долларов
ПолитРоссия

Вашингтон, 2 февраля. Государственный долг Соединенных Штатов достиг рекордно высокой отметки. Он впервые перевалил за 30 триллионов долларов, об этом свидетельствуют данные американского министерства финансов.

При этом, как отметили американские финансовые эксперты, изначально ожидалось, что данный показатель будет достигнут только через несколько лет. Вместе с этим экономисты выразили уверенность, что рекордный госдолг США не является проблемой, поскольку экономика страны продолжает расти, а процентная ставка сохраняется на низком уровне, передает New York Times.

«Это стало результатом триллионных инвестиций со стороны федерального правительства в борьбу с пандемией коронавируса, включая пять триллионов долларов для выплат расширенных пособий по безработице, меры по поддержке малого бизнеса и стимулирующие выплаты», — говорится в материале газеты.

Ранее стало известно, что Банк России в очередной раз значительно снизил вложения в государственные облигации Соединенных Штатов. На данный момент большая часть американского госдолга, имевшегося у Москвы, уже распродана.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Государственный долг США перевалил за рекордный показатель в 30 трлн долларов
сша экономика минфин госдолг инвестиции
Комментировать