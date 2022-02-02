Государственный долг США перевалил за рекордный показатель в 30 трлн долларов

Вашингтон, 2 февраля. Государственный долг Соединенных Штатов достиг рекордно высокой отметки. Он впервые перевалил за 30 триллионов долларов, об этом свидетельствуют данные американского министерства финансов.

При этом, как отметили американские финансовые эксперты, изначально ожидалось, что данный показатель будет достигнут только через несколько лет. Вместе с этим экономисты выразили уверенность, что рекордный госдолг США не является проблемой, поскольку экономика страны продолжает расти, а процентная ставка сохраняется на низком уровне, передает New York Times.

«Это стало результатом триллионных инвестиций со стороны федерального правительства в борьбу с пандемией коронавируса, включая пять триллионов долларов для выплат расширенных пособий по безработице, меры по поддержке малого бизнеса и стимулирующие выплаты», — говорится в материале газеты.

Ранее стало известно, что Банк России в очередной раз значительно снизил вложения в государственные облигации Соединенных Штатов. На данный момент большая часть американского госдолга, имевшегося у Москвы, уже распродана.