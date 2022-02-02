Bloomberg: Вашингтон предложил Москве обсудить возможность проверки баз НАТО в Польше

Вашингтон, 2 февраля. Соединенные Штаты предложили России рассмотреть возможность проведения инспекции на военных базах Североатлантического альянса в Польше и Румынии. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

Речь идет о проверках на предмет наличия на военных базах НАТО многоцелевых крылатых ракет «Томагавк». В рамках данного предложения Вашингтон ожидает, что Москва в ответ «предоставит аналогичную информацию об определенных военных базах» на своей территории.

«США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности убедиться, что эти ракеты не размещены на базах НАТО в Румынии и Польше», — следует из публикации Bloomberg.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также призвал Россию к «серьезному диалогу». По его словам, в НАТО ясно дали понять Москве свою готовность к переговорам.